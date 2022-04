Tego się nie spodziewała przed własnym domem. "Na zawał bym zeszła"

- To było w ostatnią niedzielę w środku dnia. Niedźwiedź wyszedł z lasu, przeszedł przez nasze podwórko, minął dom i wszedł do lasu z drugiej strony - mówi w rozmowie z "Gazetą Krakowską" pani Elżbieta, mieszkanka tego rejonu. - Sąsiedzi mi mówili, że już tego niedźwiedzia widzieli. Mówią, że on już tutaj jest któryś rok. Że ma gdzieś w lasach swoją gawrę. Że to taki 3-4 letni niedźwiedź - dodała kobieta.