Ten kraj nie ma sobie równych. "Boom już się zaczął"

Chorwacja - ceny wczasów z przelotem

Przed sezonem, na przykład zaraz po majówce, można polecieć na tygodniowe wczasy za niecałe 1500 zł od osoby w opcji bez wyżywienia lub ze śniadaniami. Do wyboru są też oferty z dwoma posiłkami czy all inclusive, wybierać można też spośród obiektów o bardzo zróżnicowanym standardzie – od podstawowego do bardzo wysokiej jakości. Chorwackie all inclusive to koszt min. 2 tys. zł za osobę poza sezonem.