Testy po powrocie spoza Schengen. Apel do premiera

"W ciągu ostatnich lat podróże do krajów strefy Non-Schengen, stały się nowym, ważnym segmentem wyjazdów Polaków. To już nie tylko Egipt, ale takie kierunki jak Dominikana, Oman, Zanzibar, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Meksyk, Madagaskar, Seszele, Wyspy Zielonego Przylądka czy Malediwy, stały się dostępne dla Klientów polskich biur podróży, kochających egzotyczne podróże i ciekawych świata. (…) Warunki (…), jakie polskie biura podróży zapewniają swoim Klientom podczas wypoczynku, praktycznie ograniczają do minimum ryzyko zachorowania. W tym świetle dodatkowe testy przy powrocie do Polski nie mają statystycznego uzasadnienia jako ochrony przed ryzykiem "importu" wirusa, gdyż liczba zachorowań w wymienionych krajach jest diametralnie niższa niż w krajach strefy Schengen, w tym w Polsce" - pisze Henicz w uzasadnieniu.