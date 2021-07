Wakacje 2021. Ważne zmiany dla turystów wracających do Polski

Koronawirus - karta lokalizacji pasażera

Zgodnie z nowymi przepisami, każdy podróżny przed wjazdem do Polski powinien wypełnić elektroniczną kartę lokalizacji. Jeżeli nie będzie to możliwe, to dokumenty w postaci papierowej będzie rozdawał i zbierał personel w samolotach. "Ta karta będzie jednym z warunków przekroczenia granicy, wjazdu do RP pod względem pandemicznym" - powiedział.