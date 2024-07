Tłum idzie przez Polskę. "Teraz jest nas trzy razy więcej"

Idący ze Świnoujścia na Jasną Górę pokonają ponad 630 km. Pielgrzymi ze Szczecina - ok. 530 km. Trasa wiedzie przez Stargard, Choszczno - w województwie zachodniopomorskim, Śrem, Krotoszyn, Kępno - wielokpolske, Skomlin - łódzkie Starokrzepice - śląskie. 13 sierpnia pielgrzymka ma dotrzeć do Częstochowy. Od niemal dekady jest to najdłuższa trasa pielgrzymkowa w Polsce.