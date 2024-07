Chciała przemycić zwierzę. Kotka szybko wyczuła "egzotyczną koleżankę"

Wiele pytań

Włoska prasa podkreśliła, że kotka okazała się skuteczniejsza od najnowocześniejszych systemów bezpieczeństwa, począwszy od tych w USA, aż po te we Włoszech. Okazuje się bowiem, że kobieta przyleciała do Wiecznego Miasta z Los Angeles. Wielką zagadką jest więc, jak to możliwe, że iguanę udało się przemycić i nie została ona dostrzeżona przez żadne z urządzeń.