Tłumy na plaży w Gdańsku. Nie wszystkim podoba się to, co widzą

Jest morze, trzeba się kąpać

Ale to przeszkadza chyba tylko mieszkańcom, którzy mają morze na co dzień i mogą wybrzydzać. - Nie jedź tam, wczoraj byłam i były glony - usłyszałam w niedzielę od znajomej. Pojechałam sprawdzić i faktycznie były. Ale kilkadziesiąt metrów dalej, w prawo i w lewo od morza, woda przy brzegu była już znacznie czystsza i nikogo nie trzeba było specjalnie namawiać, by do niej wskoczył. W morzu kąpało się mnóstwo osób.