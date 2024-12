Tłumy to mało powiedziane. W kolejce stoją godzinami

Kolejki do kolejki na Kasprowy Wierch to obrazki, które zazwyczaj pojawiają się w szczycie sezonu wakacyjnego lub w czasie ferii zimowych. Tym razem turyści tłumnie ruszyli w Tatry także na święta Bożego Narodzenia oraz Sylwestra.

Dłuższym urlopom sprzyja ułożenie dni w kalendarzu. 1 stycznia, w tym roku środa, standardowo jest dniem wolnym, a dodatkowo po weekendzie wypada kolejne święto - Trzech Króli. Dzięki temu wystarczy wziąć cztery dni urlopu, żeby cieszyć się 10 dniami wypoczynku - od soboty do poniedziałku włącznie .

W piątek 27 grudnia br., czyli dzień po świętach, wszystkie bilety na wjazd i zjazd z Kasprowego Wierchu wyprzedały się. Dodatkowo gigantyczne kolejki ustawiały się do kas na miejscu, a także w oczekiwaniu na swoją godzinę wjazdu.

Podobnie sytuacja wygląda także w niedzielę. Na najpopularniejsze godziny, czyli od 8:40 do 13:20 pozostały wolne jedynie pojedyncze wejściówki. Więcej biletów jest jeszcze w sprzedaży na wczesne godziny poranne.

Aby wjechać kolejką na tatrzański szczyt, trzeba przygotować się na spory wydatek. Ceny biletów różnią się w zależności od sezonu i godziny wjazdu. Aktualnie trwa sezon wysoki. Za bilet dla osoby dorosłej za wjazd i zjazd trzeba więc zapłacić od 99 do 149 zł. Bilety ulgowe kosztują z kolei od 79 do 115 zł. Mowa jednak o cenach obowiązujących przy zakupie online. Decydując się na zakup w stacjonarnej kasie, musimy liczyć się z wydatkiem 149 zł za osobę dorosłą i 115 zł za dziecko, bez względu od godziny. Nie wszyscy jednak pamiętają o możliwości kupowania wejściówek online, przez co nie tylko przepłacają, ale i spędzają godziny w długich kolejkach.