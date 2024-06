Tłumy w Arabii. "Największe na planecie zgromadzenie ludzi"

Czterodniowy hadżdż, który w tym roku rozpocznie się w połowie czerwca, wiąże się z serią rytuałów dokonywanych w Mekce i jej okolicach. Jest to pielgrzymka duchowa, która oczyszcza duszę z grzechów i zapewnia jej uczestnikom darowanie win. Uznaje się ją za jeden z pięciu obowiązków w islamie - obok wyznania wiary, modlitwy, jałmużny i postu. Pielgrzymkę powinien odbyć każdy wierny co najmniej raz w życiu, jeśli ma na to niezbędne środki. Według zagranicznych mediów hadżdż uważa się za "największe na planecie zgromadzenie ludzi".