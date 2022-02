Tłumy w kolejce do atrakcji. "Kupa kasy" nie odstrasza turystów

- Przyznam, że gdy zobaczyłam ten tłum to zdębiałam. Nie mogłam zliczyć, ile ludzi tam stoi, ale powyżej 50 na pewno. Na szczęście otwarte były dwie kasy i szybko szło. Stałam ok. 15 minut - opisuje czytelniczka, która skorzystała z górki saneczkowej. - Dłużej stoi się do snowtubingu przy Wielkiej Krokwi. Tam godzina w kolejce to minimum, ale warto.