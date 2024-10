Otwarcie nowej atrakcji w Warszawie. Na zawsze zmieni jej oblicze

W czasie oficjalnego otwarcia w budynku zostanie uruchomiona instalacja "Jasna przyszłość" Wojciecha Bąkowskiego. To zegar dźwiękowy, na który składają się skomponowane przez artystę dżingle i autorskie komentarze informujące o aktualnych godzinach, dopełnione poetyckimi frazami dotyczącymi upływającego czasu.

[1/2] Miłośnikom sztuki współczesnej z pewnością spodoba się to miejsc

Co ciekawe, o godz. 21 na stronie internetowej muzeum – artmuseum.pl – oraz na YouTubie rozpocznie się live stream z otwarcia internetowego muzeum zbudowanego w Minecrafcie. Jak wskazuje organizator, na publiczność otwarcia wirtualnego muzeum będą czekać wystawy, parkur, strefa PvP oraz otwarta przestrzeń do uwolnienia twórczych zapędów.

Pozostałe wydarzenia składające się na program otwarcia Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie zaplanowano do 10 listopada. Co ciekawe, wstęp na wszystkie wystawy w ramach programu otwarcia jest bezpłatny, choć na niektóre z nich obowiązują zapisy. Ceny biletów do kina MSN wynoszą 25 zł, zaś ulgowe - 15 zł.