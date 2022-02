To będzie hit wiosny. Europejski raj znosi surowe przepisy wjazdowe

Cypr należy do nielicznych miejsc w Europie, w których sezon trwa praktycznie cały rok. Od wiosny do jesieni panują świetne warunki do plażowania – temperatury są wysokie, a słońca nie brakuje. Wyspa to także fascynująca historia - zachwyca masą zabytków i wyjątkowych miejsc. To tu znajduje się skała, przy której według mitologii przyszła na świat Afrodyta.