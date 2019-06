To nie była chmura. Meteorolodzy byli zdumieni tym, co zobaczyli na radarach

Pracownicy centrum meteorologicznego NWS San Diego zauważyli na radarach dziwnie przemieszczającą się chmurę. W normalnej sytuacji zostałaby uznana za chmurę burzową, tyle że burz tego dnia nie zapowiadano. Nietypowy kłąb wprawił wszystkich w osłupienie.

Jak podają meteorologowie, chmura okazała się ogromnym rojem biedronek. Miała 128 km długości i niemal tyle samo szerokości. Namierzono ją w odległości ok. 1,5 – 2 km nad ziemią. Migrujący rój owadów został zarejestrowany dzięki bardzo czułemu radarowi NEXRAD. To urządzenie najnowszej generacji, pozwalające wychwycić migracje zarówno ptaków, jak i mniejszych stworzeń.

W północno-zachodniej części Stanów Zjednoczonych biedronki zaczynają migrować, kiedy temperatury zaczynają osiągać wysokość ok. 18 st. C. Rozpoczynają one wówczas sezon godowy. Przemieszczają się z gór Sierra Nevada na tereny nizinne. Po zakończeniu okresu rozrodczego owady ponownie wracają w góry.