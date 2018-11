To nie gruba warstwa śniegu. Fotograf pokazał, jak zanieczyszczenia zniszczyły rzekę

Na pierwszy rzut oka widać pianę albo grubą warstwę śniegu. Wydaje się, że to normalny, zimowy krajobraz. Kiedy jednak poznamy historię zdjęcia indyjskiej rzeki, okazuje się, że prawda jest przerażająca.

Zdjęcie, które opublikował na Facebooku Abhinava Saha, fotograf pracujący dla " Indian Express", od kilku dni budzi ogromne zainteresowanie internautów. Pokazuje ono rzekę Jamuna w Indiach , która uznawana za świętą, wygląda na pokrytą czapą śniegu. Tylko że to nie śnieg. To piana z zanieczyszczeń przemysłowych.

"To prawdziwa kąpiel z pianą przemysłowych rozmiarów. Obecnie Jamuna jest już tak zanieczyszczona, że wymarło w niej całkowicie jakiekolwiek życie. Nikt nie bierze za to odpowiedzialności ani za to, jaki to ma wpływ na ludzi, którzy korzystają z tej wody" - podsumowuje Saha w poście na Facebooku.