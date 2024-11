To tam odbędzie się mecz Polski z Portugalią. Czym kusi niezwykłe miasto?

15 listopada o godz. 20:45 polska reprezentacja zagra mecz z Portugalią w ramach Ligii Narodów UEFA 2024. Spotkanie odbędzie się w Porto, drugim co do wielkości mieście w kraju, które słynie z niezwykłego klimatu. Kibice, którzy wybrali się do Portugalii na mecz, mają okazję zwiedzić tę prawdziwą perełkę. Co warto zobaczyć?