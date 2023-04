To województwo było bezkonkurencyjne. Absolutny rekord w skali kraju

Rekord w skali kraju

Program Polski Bon Turystyczny realizowany od 1 sierpnia 2020 roku do 31 marca 2023 roku cieszył się dużym zainteresowaniem wśród Polaków. Nie ma wątpliwości co do tego, że to Małopolska skorzystała na nim najbardziej. W tym województwie aż u 5,6 tys. podmiotów można było płacić bonem. Odebrały one 1,3 mln płatności, w łącznej wysokości 672,1 mln złotych.