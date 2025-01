Top kierunki turystyczne. Na szczycie listy europejska stolica

"Tytuł Travelers' Choice Awards Best of the Best otrzymuje kierunek turystyczny, który osiągnął najwyższy poziom doskonałości w podróżowaniu. Nagrodzone zostają miejsca, które w ciągu ostatnich 12 miesięcy otrzymały największą liczbę pozytywnych opinii oraz recenzji" - czytamy w rankingu opublikowanym na portalu Trip Advisor.