Tragedia w Tatrach. Kobieta spadła z Zawratu

Niezależnie od pory roku ratownicy TOPR mają pełne ręce roboty. Długi weekend czerwcowy nie należał do spokojnych. Od 8 do 11 czerwca ratownicy w Tatrach pomogli łącznie 12 osobom. Niestety doszło do jednego wypadku śmiertelnego. Turysta zmarł po upadku z wysokości.