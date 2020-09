Tragiczny bilans utonięć w Polsce. RCB podało liczbę ofiar

RCB przestrzega także, by nie skakać do wody w nieznanych miejscach, nie wbiegać rozgrzanym do wody, nie wypływać na materacu daleko od brzegu, nie wchodzić do wody bezpośrednio po posiłku, pływać tylko w wyznaczonych do tego miejscach, a także stosować się do poleceń ratownika.

- Pływajmy w tych miejscach, które znamy, które są do tego wyznaczone i najlepiej tam, gdzie jest ratownik. To rzeczywiście bardzo zwiększa nasze bezpieczeństwo. No i jak już pływamy tam, gdzie jest ratownik, to słuchajmy się bezwzględnie jego poleceń. Jeżeli mówi, żebyśmy wyszli z wody, to wyjdźmy, nie szarżujmy. Drugą podstawową zasadą jest to, żeby nie pływać po alkoholu, po środkach odurzających. Wtedy trudniej oszacować nam nasze umiejętności, wydaje nam się, że możemy więcej, że możemy przepłynąć gdzieś dalej, ale to często bywa złudne i bardzo często prowadzi do tragicznych wypadków - wyjaśniła Anna Adamkiewicz z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.