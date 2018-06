#travelgramer poszukiwany, czyli „Praca marzeń” w Banku Pekao SA

Zwiedzanie świata i dokonywanie płatności za pomocą karty wielowalutowej – to tylko niektóre z „obowiązków” osoby, która będzie zatrudniona jako #travelgramer w Banku Pekao SA. Nietypowy pracownik zostanie wyłoniony w konkursie „Praca marzeń”. Chętni do wzięcia udziału muszą się jednak pospieszyć, na zgłoszenia mają tylko 5 dni, gdyż potrwają one do 2 lipca.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Zwycięzca konkursu uda się na kilka fascynujących wycieczek do Turcji, Grecji, Maroka, Francji, Włoch oraz na Bałkany (Shutterstock.com)

Aby zgłosić się do konkursu, należy przesłać na adres info@pekaopracamarzen.pl niepubliczny link na kanale YouTube z filmem, w którym kandydat przekona organizatora, że to właśnie on będzie najlepszym #travelgramerem. – Prosimy kandydatów do „Pracy marzeń”, aby w krótkich filmikach wyjaśnili, dlaczego to właśnie oni mają wyjechać na sześć wypraw zorganizowanych przez partnera konkursu – biuro podróży ITAKA. Docenimy zaangażowanie i kreatywność zgłoszeń, a także biegłość przesyłających je osób w poruszaniu się w świecie mediów społecznościowych – wyjaśnia Agnieszka Wielogórska Dyrektor w Departamencie Zarządzania Marką w Banku Pekao S.A.

Zwycięzca konkursu podejmie „Pracę marzeń” i wraz z osobą towarzyszącą uda się na kilka fascynujących wycieczek do Turcji, Grecji, Maroka, Francji, Włoch oraz na Bałkany – do Serbii, Albanii, Czarnogóry i Macedonii. Bank Pekao S.A. sfinansuje całą podróż. Ale to nie wszystko. – Pracownika - #travelgramera wyposażymy w kartę wielowalutową oraz aplikację PeoPay powiązane z kontem Przekorzystnym, które będziemy w okresie podróży - od połowy lipca do końca września - zasilać pensją na łączną kwotę 21 tys. zł brutto – tłumaczy Marcin Marjanski Dyrektor Zarządzający Centrum Komunikacji, Marketingu i Badań.

Shutterstock.com Podziel się

Na czym dokładnie będzie polegała „Praca marzeń”? #travelgramer, który ją podejmie, będzie w trakcie poszczególnych wypraw realizować zadania powiązane z płatnościami kartą wielowalutową oraz aplikacją PeoPay, zawierającą wirtualny kantor wymiany walut. Wykonywane zadania będą bardzo zróżnicowane, w każdym kraju inne, ale zawsze wpisane w kulturę danego miejsca, np. wizyta u barbera marokańskiego, targowanie się na Grand Bazarze w Stambule, zakupy na starym targu w Skopje, przetestowanie najlepszych ostryg w Cannes, wjazd na szczyt wieży Eiffla. Każde zadanie będzie relacjonowane przez #travelgramera na jego profilach w mediach społecznościowych. Właśnie dlatego jednym z kryteriów, które musi spełnić osoba chcąca spróbować swoich sił w „Pracy marzeń” jest posiadanie kont w popularnych serwisach społecznościowych – Facebooku, Instragramie oraz YouTube.

Shutterstock.com Podziel się

– „Praca Marzeń” to w naszej ocenie idealna ilustracja funkcjonalności karty wielowalutowej i aplikacji PeoPay, gdzie podróżując po świecie możemy skupić się na przyjemności i nie martwić się o zakup walut, zmienne kursy, przewalutowania, czy prowizje za wypłaty z bankomatów za granicą. Wszystko mamy w jednym miejscu, w jednej karcie, która zapewnia wiele praktycznych korzyści. Okres podróżowania z Bankiem Pekao S.A. będzie dla laureata „Pracy marzeń” niezwykle intensywny, ale wierzymy, że również fascynujący, pełen pozytywnych wrażeń i pozwoli połączyć pasję z poznawaniem zalet świata finansów. Właśnie dlatego nasz projekt i samą kartę kierujemy do osób aktywnych, lubiących odkrywać fascynujące miejsca, ciekawe historie i dzielić się swoimi wrażeniami – komentuje Tomasz Molenda, Dyrektor Biura Zarządzania Segmentem Klientów Detalicznych.

Karta wielowalutowa Banku Pekao S.A. to jedna karta przypisana do rachunku złotowego i rachunków walutowych. Można nią płacić zbliżeniowo i wypłacać gotówkę bez przewalutowania w euro, dolarach amerykańskich, funtach brytyjskich i frankach szwajcarskich – w kraju i za granicą . Bank Pekao S.A. nie pobiera opłaty za wydanie karty, ani prowizji z tytułu wypłaty gotówki z bankomatów na całym świecie.

Prowadzenie rachunków walutowych jest również bezpłatne. Karta wielowalutowa jest powiązana z kontem Przekorzystnym, którego prowadzenie również jest bezpłatne – w przypadku comiesięcznego zasilenia kwotą co najmniej 500 zł. Posiadacze karty mogą też korzystać ze zniżek – nawet do 30 proc. – u partnerów programu „Galeria Rabatów” Banku Pekao S.A.

Szczęśliwca, który razem z Bankiem Pekao odbędzie podróż po Europie poznamy 6 lipca.