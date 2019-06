Trentino. Na trekking to właśnie tam

Trentino to malowniczy region położony w północno-wschodniej części Włoch. Teren ten jest bogaty w jeziora, góry, skały, które zapewnią miłośnikom wędrówek niezwykłe doznania wizualne. Oto kilka szlaków, które zachwycają najbardziej.

Region Trentino (Shutterstock.com)

Różnorodność tras w Trentino zadziwia. Znajdą tu coś dla siebie entuzjaści sztuki, historii oraz oczywiście natury. Do wyboru są ścieżki o różnym stopniu trudności, na których odnajdą się nie tylko dorośli, lecz także dzieci. Widoki, które będą towarzyszyć podczas pieszych wycieczek, na długo pozostaną w pamięci.

Tremalzo – roślinna bajka

Tremalzo to jeden z najbardziej niezwykłych obszarów w Alpach. Jest to propozycja dla wielbicieli kwiatów. Pokonanie szlaku z Albergo Garda do Bocca di Val Marza z widokiem na szczyt Adamello zajmie ok. półtorej godziny. W pobliżu znajduje się jezioro Ledro, a obok niego Ledro Land Art – galeria na świeżym powietrzu, która podbije serca miłośników sztuki. Obecnie można podziwiać 21 rzeźb wykonanych z materiałów przyjaznych środowisku.

Alessandro Gruzza

Sentiero dei fiori aka Kwiecisty Szlak

Ścieżka powstała jeszcze za czasów I wojny światowej będzie gratką nie tylko dla adeptów historii. Dla ciekawych tego, jak obecnie wyglądają powstałe w XX wieku okopy, będzie to niezwykłe doświadczenie. Ze względu na wysoki poziom trudności jest ona polecana osobom dobrze przygotowanym fizycznie, mającym pierwsze piechurskie doświadczenia za sobą.

Varone, czyli uczta dla oczu i uszu

Zmierzając w kierunku północnym od Gardy, największego i najczystszego włoskiego jeziora, nie można ominąć trasy do cieszącego się (nie bez powodu) dużą popularnością wodospadu Varone. Wyprawa będzie z pewnością niecodzienną wizualno-dźwiękową ucztą dla zmysłów, bowiem wodospad jest podświetlany, a w roślinności ukryte są głośniki, z których rozbrzmiewa muzyka Vivaldiego.

Carlo Baroni

Croz dell’Altissimo – podróż pośród lasów

Croz dell’Altissimo to górska chata, do której prowadzi droga numer 340. Spacer trwa ok. półtorej godziny, a duża część trasy przebiega poprzez lasy. Warto swoją podróż wzbogacić o wycieczkę na polodowcowe jezioro Molveno, które w 2017 r. po raz czwarty otrzymało tytuł najpiękniejszego jeziora we Włoszech. Rozciągają się wokół niego malownicze Dolomity Brenta.

Projekt77

Val di Fassa, czyli Ścieżka Legend

Na trasie, znajdującej się w dolinie pomiędzy regionem narciarskim Ciampedìe i schroniskiem Gardeccia odnajdą się nie tylko dorośli, lecz także dzieci. Nie dziwne więc, że jest ona szczególnie popularna wśród rodzin. Ścieżka Legend to magiczny szlak podzielony na 6 etapów. Przemierzając je, można trafić na odcinki stylizowane na różne tradycyjne włoskie legendy, na przykład na tę o królu Laurino i jego ogrodzie różanym.

Trentino jest bogate w trasy trekkingowe, a każda z nich jest unikatowa i malownicza. Szlak idealny dla siebie znajdą tu rodziny z dziećmi, grupy znajomych, pary czy osoby lubiące podróżować solo. Warto przebyć ich jak najwięcej, a w razie zmęczenia, można skorzystać z jednego z wielu ośrodków wypoczynkowych lub po prostu zrobić dzień wolnego i spędzić go na łonie natury, leżąc na kocu, podziwiając widoki i oddychając czystym, górskim powietrzem.

Shutterstock.com

Jak dojechać do Trentino?

Do Trentino najszybciej dotrzemy samolotem, zaś z lotniska – autobusem lub taksówką. Oczywiście latają tanie linie, takie jak Wizzair i Ryanair. Z Polski można również jechać samochodem lub autobusem, ale jest to dłuższa podróż. Podróż samochodem z Warszawy do Trento (stolicy regionu) może trwać ok. 16 h.