Trochę słodkiej odmiany…

ZMAJEVO OKO

Unikalne pod wieloma względami jezioro, którego nazwę można przetłumaczyć jako Smocze Oko, położone jest na półwyspie Gradina przy cienkim przesmyku, który dzieli zatoki Soline i Koprišće. Otoczone jest pionowymi skałami o wysokości dochodzącej do 24 metrów. W ciągu stuleci zdarzało się, że woda w jeziorze wrzała. To niezwykłe zjawisko przyrodnicze miało wpływ na powstanie wielu legend o ludziach i mitycznych stworzeniach, wśród których najciekawsza jest ta o bezwzględnym smoku. Smok ten żył w jeziorze i pobierał od mieszkańców okolicznych wsi krwawą daninę, zabierając najpiękniejsze dziewczęta i najdorodniejsze owce. Jest i legenda o smoku Murinie, synu Posejdona, który co prawda chronił pobliską miejscowość Rogoznica przed złodziejami, ale żądał słonej zapłaty za swoje usługi. Trwało to do czasu aż pojawił się śmiałek Arystoteles i wyzwał smoka na pojedynek na włócznie. Jezioro powstało prawdopodobnie w wyniku zwycięstwa Arystotelesa i do dziś ma nadprzyrodzoną moc.