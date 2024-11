Trudna sytuacja. Wzrostowi zgonów winne zmiany klimatyczne

Turyści też muszą uważać

Także o konieczności pamiętania o możliwości zarażenia się tropikalnymi chorobami przypomniał prof. Maciej Grzybek. - Apelujemy o to, żeby pacjent przed podróżą przygotowywał się do wyjazdu. Drogi pacjencie, droga pacjentko, jeżeli wyjeżdżasz do strefy, gdzie występują choroby tropikalne, malaria, wirus gorączki Zachodniego Nilu, denga - zasięgnij porady lekarskiej, zabierz ze sobą repelenty, poproś lekarza o chemioprofilaktykę, aby uchronić się przed zarażeniem, zarodźcem malarii. Stosuj moskitiery i elektrofumigatory, czyli urządzenia wkładane do kontaktu, które emitują substancje odstraszające komary - zaapelował prof. Grzybek.