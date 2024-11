Trzy dni temu ogłosili lokalizację. Noclegów coraz mniej

Trochę lepiej sytuacja z noclegami wygląda na stronie Nocowanie.pl. - Dostępność wolnych miejsc na sylwestra w Toruniu na ten moment wynosi 46 proc. Pamiętajmy jednak, że Polsat dopiero w tym tygodniu ogłosił lokalizację swojej imprezy sylwestrowej, więc w rozpoczynający się długi weekend może przybyć dodatkowych rezerwacji - mówi Karol Wiak, rzecznik prasowy Nocowanie.pl. - Szczególnie, że dostępne tu obiekty kuszą korzystnymi cenami, w porównaniu do bardziej popularnych lokalizacji. Doba noclegu dla pary to wydatek rzędu od 120 do 180 zł za dobę - dodaje.