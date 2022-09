Tu straszy! Oto najbardziej nawiedzone miejsca w Polsce

Podobno, tuż przed wejściem do lasu studenci mieli napotkać starszego człowieka, który ostrzegał ich przed niebezpieczeństwem czyhającym w lesie po zmroku. Nie posłuchali go. Co tam się stało? Tego nie wie nikt. Pewne jest natomiast to, że las w Witkowicach zyskał sławę upiornego, nawiedzonego miejsca, w którego odmętach lepiej nie zatapiać się po zmroku. Właściwie nie ma jednak dowodów naukowych na to, że las w Witkowicach jest miejscem nawiedzonym, mimo tego, że był on wielokrotnie badany i sprawdzany także przez poszukiwaczy zjawisk paranormalnych.