Tubylcy zamordowali Amerykanina na Sentinelu Północnym. Nowe fakty

John Allen Chau zginął z rąk członków plemienia zamieszkałego na wyspie Sentinel Północny. 26-latek był nie tylko zapalonym podróżnikiem, lecz także misjonarzem, który rozmowę z tubylcami zaczął od słów "Jezus cię kocha".

Amerykanin dostał się na wyspę nielegalnie. Pomogli mu w tym miejscowi rybacy, którzy teraz przebywają w areszcie. Jak podaje "The Guardian" , ostatni odcinek podróży misjonarz przepłynął kajakiem. 26-latek zabrał ze sobą podarunki, w tym między innymi piłkę futbolową i ryby.

Śledczy ustalili, że Chau nawiązał kontakt z tubylcami. Pierwszego dnia przekazał im ryby i opowiadał o miłości Boga. W pewnym momencie jednak jeden z mieszkańców wyspy strzelił do niego z łuku. Amerykanin odpłynął wtedy do czekającej w bezpiecznej odległości łodzi rybackiej. W notatkach, które w niej zostawił, zapisał, że jego Biblia została przebita strzałą. To między innymi dzęki jego relacji policji udało się poznać szczegóły tragicznej wyprawy.