Turcja zniosła wizy dla Polaków. Ulubiony kierunek jeszcze bardziej dostępny

Od 2 marca br. obywatele sześciu europejskich państw, w tym Polski, będą mogli podróżować do Turcji w systemie bezwizowym. Jak podają tureckie media, rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Hami Aksoy ogłosił tę wiadomość dziś rano.

- Turcja już jest najchętniej wybieranym kierunkiem na lato 2020. Okazuje się, że to ulubiony kierunek rodzin z dziećmi i dorosłych planujących spędzić urlop we dwoje czy w grupie przyjaciół. Zniesienie wizy obniży koszty wycieczki o ok. 600 zł w przypadku rodziny z dwójką dzieci, a jeśli dodamy do tego trwającą w biurach podróży przedsprzedaż, oszczędzimy dodatkowe kilkaset złotych - mówi w rozmowie z WP Klaudyna Fudala z Wakacje.pl. - Wiza nie była elementem zniechęcającym do wyboru Turcji na wakacje, bo kierunek wygrywa z wieloma innymi bardzo dobrą jakością ceny do jakości, ma najlepsze all inclusive i bazę hotelową na bardzo wysokim poziomie. Taka obniżka może przyciągnąć nowych turystów albo zachęcić do wyboru jeszcze lepszego standardu hotelu.