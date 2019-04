Turks i Caicos – raj na ziemi, który pokochały gwiazdy

Są niewielkie, zamieszkuje je zaledwie ok. 50 tysięcy ludzi, ale z roku na rok cieszą się coraz większym uznaniem wśród turystów. Trudno się dziwić – dla wielu osób Turks i Caicos to ucieleśnienie tego, co zwykło się określać mianem raju na Ziemi. Ten rejon świata szczególnie upodobały sobie gwiazdy.

Wyspy otoczone przez rafy koralowe (jedna z nich zaliczana jest do najdłuższych na świecie) z roku na rok odwiedza coraz więcej turystów (Shutterstock.com)

Są na Ziemi takie miejsca, które mają w sobie dziwny magnetyzm. To „coś” sprawia, że ludzie, którzy już je odwiedzili, chcą tam wracać, a do tych, którzy się już w nich na dobre rozkochali, dołączają wkrótce kolejni. Do zakątków takich zalicza się też Turks i Caicos – bajeczne wyspy, które położone są na Atlantyku, w archipelagu Bahamów i stanowią terytorium zależne Wielkiej Brytanii.

Wyspy otoczone przez rafy koralowe (jedna z nich zaliczana jest do najdłuższych na świecie) z roku na rok odwiedza coraz więcej turystów. Wystarczy rzut oka na statystyki. Jeszcze 30 lat temu ten niewielki obszar (powierzchnia Turks i Caicos to w sumie 948 km kw.) odwiedzało ok. 40 tys. osób. W 2009 r. było już ich dziesięciokrotnie więcej, a rok później cumujące tu wycieczkowce przywiozły już 620 tys. gości. Ten wzrost to w dużej mierze zasługa wciąż rozbudowującej się infrastruktury turystycznej. A mówimy o miejscu, gdzie pierwszy hotel i pierwszy pas startowy zostały zbudowane w latach 60. XX wieku.

Powstały one za sprawą amerykańskich inwestorów, którzy chcieli rozwijać tu swoje interesy. Dopiero wtedy na wyspach zaczęli pojawiać się pierwsi turyści. Od tamtej pory zmieniło się właściwie wszystko – kolejne lotniska zostały do dziś powiększone (obecnie znajduje się tu siedem portów lotniczych), pojawiły się hotele i wciąż rozbudowywane są ośrodki wypoczynkowe, otwarto centra rekreacji i rozrywki, a olbrzymie wycieczkowce cumują dziś w dużym i nowoczesnym porcie.

Zatrzęsienie gwiazd jak na Lazurowym Wybrzeżu

Długoterminowa strategia lokalnych władz, które w sposób zdecydowany postanowiły wykorzystać turystyczny potencjał tego regionu, celując także w majętnych turystów, przyniosły oczekiwany efekt. Turks i Caicos stało się bowiem też ukochanym kierunkiem gwiazd, które nie tylko przyjeżdżają tu okazjonalnie na wakacje. Niektórzy celebryci zdecydowali się też zainwestować i mają tu swoje posiadłości.

Lista znanych bywalców oraz gwiazd, które tu pomieszkują, jest długa. To właśnie na Turks i Caicos powiedzieli sobie „tak” Ben Affleck i Jennifer Garner (ceremonia zaślubin odbyła się na Parrot Cay). Aktorka Eva Longoria i koszykarz Tony Parker spędzali tu zaś swój miesiąc miodowy. Te urokliwe wyspy upodobali też sobie Zac Efron, Vanessa Hudgen, Shaquille O’Neal, Kim Kardashian czy kompozytor i producent Nile Rodgers. Miejsce to bez reszty zauroczyło też Bruce'a Willisa, który postanowił tu wybudować sobie dom. Tej samej rajskiej pokusie uległ też współzałożyciel The Rolling Stones - Keith Richards. Aktywność światowych sław ogniskuje się szczególnie wokół słynącej z ociekających luksusem ośrodków wyspy Parrot Cay, która gościła dotąd m.in.: małżeństwo Clintonów, Billa Gatesa, Kylie Jenner, Ashtona Kutchera, Demi Moore czy Michaela Douglasa.

Kawałek raju na środku Atlantyku

Atuty, które sprawiają, że Turks i Caicos przyciąga gwiazdy, a także setki tysięcy urlopowiczów z całego świata, można wymieniać długo. Poza przytoczonymi atrakcjami i bogatą infrastrukturą, aż roi się tu od skarbów natury. Znajdują się tu plaże uznawane przez turystów z całego świata za jedne z najpiękniejszych na świecie – na czele z Grace Bay na wyspie Providenciales. Na porastających tu licznie palmach bez trudu dostrzec można egzotyczne, wielobarwne ptaki. Ale Turks i Caicos to także prawdziwe eldorado dla fanów dobrej kuchni. Nawet najbardziej wybredni smakosze wyjeżdżają stąd usatysfakcjonowani. Goście tamtejszych lokali, rozpływając się w zachwytach, przyznają, że wiele z restauracji na Turks i Caicos to poziom światowy i klasa porównywalna z miejscami wyróżnianymi prestiżowymi gwiazdkami Michelin.

Turks i Caicos różni się też od wielu egzotycznych wysp na świecie tym, że swojej aktywności nie trzeba tu ograniczać do leżenia na piasku czy kąpieli w lazurowej wodzie. Każdy znajdzie tu dla siebie coś miłego – także zwolennicy aktywnego wypoczynku. Można tu nurkować, uprawiać kitesurfing (tutejsze szkoły kitesurfingu mają status najlepszych na świecie) czy wybrać się na konną przejażdżkę. Są tu też wypożyczalnie jachtów, więc piękno wysp położonych na wschodzie archipelagu Bahamów można podziwiać z dystansu. Na wyspach znajdują się też korty oraz pola do gry w golfa.

Ci, którzy mają zaś żyłkę hazardzisty, mogą się rozerwać w tutejszych kasynach. Każdego roku odbywa się tu też festiwal muzyczny - Turks & Caicos Music and Cultural Festival, który gościł do tej pory takie sławy, jak: Lionel Richie, Billy Ocean, Ludacris, Michael Bolton, Alicia Keys, LL Cool J czy Kenny Rogers. Mówiąc krótko, nie sposób się tu nudzić. I trudno się dziwić, że ludzie chcą tu wracać.