Kraje, w których turyści wydają najwięcej pieniędzy. Polska przebiła Egipt

Turystyka rozwija się coraz lepiej, a podróżujący wydają w trakcie wyjazdów coraz więcej pieniędzy. Dla wielu krajów na świecie wpływy z tego tytułu stanowią ważny element PKB. Które kraje zarabiają na turystyce najwięcej i jak na tym tle wypada Polska?

Król jest tylko jeden

Które państwo jest liderem i prawdziwą globalną potęgą, gdy chodzi o turystykę? Dla niektórych może to być pewna niespodzianka. Nie chodzi bowiem ani o żadną z europejskich pereł, ani o żaden z krajów mogących się pochwalić tropikalnym klimatem czy rajskimi plażami; dla wielu odpowiedź będzie jednak oczywista. Bezapelacyjnym liderem zestawienia, który wszystkie inne kraje pozostawił daleko w tyle, są Stany Zjednoczone. Turyści wydają tam w roku kwotę przekraczającą 200 mld dolarów (w ubiegłym roku było to 211 mld dolarów). Gdy podzielimy to przez liczbę turystów, którzy w tym okresie odwiedzili ten kraj, to okazuje się, że każdy z przyjezdnych zostawił tam średnio 2740 dolarów (ok. 10,5 tys. zł). W błędzie jest ten, kto sądzi, że pierwsze miejsce Stanów Zjednoczonych to wyłącznie zasługa wielkości kraju. Wystarczy spojrzeć, jak się mają sprawy po sąsiedzku. W pięknej i większej Kanadzie turyści wydali w tym czasie aż dziesięciokrotnie mniej pieniędzy (20 mld dolarów). Także w większych Chinach była to znacznie mniejsza kwota (33 mld dolarów).