Turkusowa woda, zaskakujące ceny, a bliżej niż do Chorwacji. Prawdziwy wakacyjny raj

Dzieci wskakują szczęśliwe do wody. Po dwugodzinnym relaksie idziemy do restauracji na obiad. Okazuje się, że kuchnia otwarta jest do godz. 16:30, później dostępna jest tylko pizza. Głodni, nie marudzimy. Za cztery pizze płacimy 40 euro, czyli 178 zł. Gałka lodów to 1,8 euro (8 zł). Jak na ceny w euro, pozytywnie nas one zaskakują.