Turyści nie mogą wrócić do kraju. "Kiblujemy w Argentynie"

Dziś nie wylecimy do Polski. Jutro też nie. Część turystów wróci za dwa lub trzy dni do kraju. Argentyna strajkowała od zawsze, ale w tak rekordowo krótkim czasie, 45 dni po zaprzysiężeniu nowego prezydenta, nigdy. To najszybszy tego rodzaju protest w czasach demokratycznie rządzonego państwa, czyli po roku 1989.