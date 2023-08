Turyści robią to nagminnie. Sanepid ostrzega

Fontanna to nie wanna

Problem kąpieli w miejskich fontannach znany jest między innymi we Wrocławiu. - Wiele z tych fontann krąży w obiegu zamkniętym ze względów ekologicznych, co oznacza, że woda nie jest zmieniana. Nawet jeśli co piąta osoba zamoczyła chociaż dłoń w fontannie, to proszę sobie wyobrazić, z jak wielkim problemem i wyzwaniem ze względów higienicznych mierzymy się - mówił w rozmowie z Polsat News Tomasz Jankowski z Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu.