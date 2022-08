Turyści surowo ukarani. Muszą zapłacić tysiąc euro kary

Sardynia, czyli jeden z najpiękniejszych zakątków Włoch

Sardynia to skalista wyspa administracyjnie należąca do Włoch. Jest drugą, po Sycylii, największą wyspą pod względem zajmowanej powierzchni na Morzu Śródziemnym. Jej wybrzeża są najczęściej wysokie i skaliste, z wieloma wybitnymi cyplami, kilkoma szerokimi, głębokimi zatokami, przy których rozciągają się malownicze plaże przyciągające turystów. Stolicą wyspy jest miasto Cagliari, znajdujące się na południowym wybrzeżu, nad zatoką o tej samej nazwie. To tutaj mieście się port lotniczy Cagliari-Elmas.