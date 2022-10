Turyści utknęli w Tatrach. Nie mieli odpowiedniego sprzętu

Czarna seria w Tatrach

Co więcej, tego samego dnia w godzinach porannych, ratownicy przetransportowali do Zakopanego ciało 38-letniego turysty, który dzień wcześniej samotnie wybrał się na wyprawę w rejon Przełęczy Pod Chłopkiem. Jeszcze w sobotę 15 października w godzinach wieczornych sześcioosobowa grupa ratowników wyposażona w drony oraz urządzenie do namierzania telefonów komórkowych rozpoczęła poszukiwania mężczyzny. Po kilku godzinach odnaleziono ciało poszukiwanego w Mięguszowieckim Kotle.