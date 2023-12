Turyści uwielbiają to miejsce. Padł rekord

Cel wędrówek

Katedra w Santiago de Compostela uchodzi za miejsce spoczynku św. Jakuba Większego, jednego z dwunastu apostołów Jezusa. Należy do najpopularniejszych miejsc kultu religijnego na świecie. Już od czasów średniowiecznych była najczęściej odwiedzana przez pielgrzymów, tuż obok Rzymu i Ziemi Świętej. W tamtych czasach pielgrzymka do grobu apostoła bywała też traktowana jako element resocjalizacji, czy to zadany sobie samodzielnie, czy to nakazany wyrokiem sądowym.