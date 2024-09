Turyści wrócili w góry, ale omijają dolnośląskie. "Nie skreślajmy tych terenów"

Problemy po powodzi nie tylko w Polsce

– Staramy się patrzeć szerzej na to, co się wydarzyło w ostatnich tygodniach, nie tylko w Polsce. Fala wezbraniowa na Dunaju spowodowała, że po 10 września odwołano aż 34 proc. rezerwacji noclegów w naszych obiektach na Węgrzech – kontynuuje ekspert Nocowanie.pl i podkreśla wagę wniosków z ostatniego badania Europejskiej Komisji Turystyki (ETC), które pokazało wyraźnie, że rośnie częstotliwość i rozmiar kryzysów, które mają bezpośredni wpływ na turystykę.