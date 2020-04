Turyści złożyli pozew zbiorowy w związku z koronawirusem. Skarżą władze Tyrolu za narażenie ich zdrowia

Ischgl to popularny w Austrii kurort narciarski, który odwiedza rocznie ok. 500 tys. turystów. Niestety, słynący z majestatycznych krajobrazów ośrodek został owiany złą sławą w ostatnim czasie. Nazywany jest "punktem zero" epidemii koronawirusa w Europie. Okazało się, że wczesne przypadki zakażeń COVID-19 w Niemczech, Islandii, Wielkiej Brytanii, Norwegii, Danii i Irlandii związane są z osobami, które przebywały właśnie w tym ośrodku. Na zakażenie się w tym rejonie Austrii wskazują nawet turyści z Izraela czy Singapuru.