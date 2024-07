Turysta z Kuwejtu przesadził. Policjanci nie byli łaskawi

Wjechał do tatrzańskiej doliny

Kilka dni temu kierowca z Kuwejtu wjechał samochodem do Doliny Chochołowskiej. Wezwani na miejsce policjanci zakopiańskiej drogówki nie mieli wątpliwości co do złamania przez niego przepisów. Za popełnione wykroczenie ukarali go mandatem karnym w wysokości dwóch tys. zł.