Turysta żąda rekompensaty za straty moralne. "Bo deska sedesowa była plastikowa"

Polski turysta wyjechał w podróż poślubną na jedną z greckich wysp. Choć wakacje mu się podobały, nie był zadowolony z łazienki hotelowej. Od organizatora wycieczki zażądał 5 tys. zł. rekompensaty.

Do sądu Rejonowego Poznań-Grunwald trafiła niedawno interesująca sprawa. Pozew wniósł turysta nie do końca zadowolony ze swoich greckich wakacji. Bo choć apartament w hotelu był w porządku, to zastrzeżenia budziła łazienka, a dokładniej mówiąc – deska sedesowa. Nie spełniła oczekiwań, ponieważ była plastikowa. Po przeniesieniu się do bungalowu nie było źle, ale słabym ogniwem znów okazała się łazienka. Nie było w niej bowiem prysznica, tylko wanna. Nie dość, że nie posiadała sitka przy odpływie, to jeszcze zasłona prysznicowa była wykonana z ceraty. Ale to nie wszystko: bateria kranowa i odpływy były wytarte, fugi ciemne, a jedna z płytek posiadała niewielki ubytek. Suszarka do włosów szybko się nagrzewała, a w pokoju został zlokalizowany karaluch. Jeden. To oczywiście wciąż nie koniec listy zażaleń...