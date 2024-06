Turysta zniszczył zabytkową willę. Dawniej przetrwała nawet erupcję Wezuwiusza

Herkulanum to niewielkie miasto w regionie Kampania, leżące w bliskim sąsiedztwie Wezuwiusza. Miasto to, podobnie jak, bardziej znane nam Pompeje, zostało w 79. r. zasypane grubą warstwą popiołu po erupcji wulkanu. Dzięki temu m.in. do dziś zachowały się ruiny ówczesnych budowli.