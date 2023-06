Turystka zszokowana cenami w polskim mieście. "Najgorzej wydane 100 zł"

Turystka wybrała jedną z otwartych restauracji, ale gdy sięgnęła po menu, czekała ją kolejna nieprzyjemna niespodzianka. - Trzy sztuki placków ziemniaczanych ze śmietaną lub cukrem kosztują 33 zł. Co to za ceny? Ostatecznie zdecydowaliśmy się na pierogi - mąż wziął dziewięć sztuk i piwo, ja pięć sztuk. Całość wyniosła nas 98 zł. Przyznam, że to najgorzej wydane 100 zł, bo było to samo ciasto, nadzienia niewiele. Szokiem było też dla nas piwo za prawie 20 zł. Obecne ceny w głowie się nie mieszczą - mówi pani Agnieszka.