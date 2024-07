Ponad 70 tys. osób już rusza. Fenomen na skalę światową

Ilu jest piegrzymów?

Przed wybuchem pandemii na Jasną Górę przybywało co roku od 4 do 5 mln pielgrzymów, w tym ok. 200 tys. pieszych. W latach 80. i 90., kiedy pielgrzymki, zwłaszcza piesze, biły rekordy popularności, co roku do Częstochowy przybywało ok. 300 tys. pątników.