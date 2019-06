Uber będzie woził helikopterem na lotnisko. Nowa usługa w Nowym Jorku

Lot z dolnego Manhattanu na największe nowojorskie lotnisko JFK ma trwać około ośmiu minut, co może być zbawienne dla zapracowanych rekinów finansowych tej dzielnicy, których stać będzie na taką przyjemność. Są jednak ograniczenia.

Uber Copter ruszyć ma 9 lipca. Firma dostrzega w tym biznesową okazję, bo dziś droga taksówką na główne lotnisko Nowego Jorku, to im. Johna F. Kennedy’ego (zwane potocznie JFK) to co najmniej godzina, a w czasie szczytu nawet dwie. Manhattan jest dodatkowo skomunikowany z lotniskiem bezzałogową kolejką, której przejazd zajmuje od 50 do 75 minut.