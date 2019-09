Ubezpieczenie turystyczne do Azji - co powinno zawierać?

Późną jesienią i zimą w Europie jest zbyt zimno, by wylegiwać się na plaży i spędzać czas na kąpielach w morzu. Nawet ciepłe Morze Śródziemne mocno się wychładza, a temperatury w Grecji, na Cyprze i Malcie spadają do 10-15 stopni Celsjusza. Jeżeli chce się wypocząć w cieple, dobrym kierunkiem w czasie zimy jest Azja. W krajach takich jak Tajlandia lub Mauritius przez cały rok panują temperatury ok. 30 stopni Celsjusza, a ciepłe wody oceanu zachęcają do pływania, nurkowania i uprawiania sportów wodnych. Jeśli wybierasz się na zimowy urlop do Azji, sprawdź, jakie ubezpieczenie turystyczne kupić

Wyjazd do Azji na urlop to prawdziwa przygoda życia. W odległych krajach ma się okazję nie tylko wypocząć pod palmami i rozkoszować się słońcem, ale i poznać zupełnie odmienną kulturę, religię i kuchnię, której próżno szukać w innych zakątkach świata. Jeżeli wybierasz się na wypoczynek do dalekiej Azji, sprawdź, jak wybrać ubezpieczanie turystyczne.

Ubezpieczenie turystyczne do Azji - zwróć uwagę na sumę ubezpieczenia

Jadąc za granicę, zawsze powinno się wykupić polisę dla turystów. Jest to ważne, bez względu na to, jak daleko się wyjeżdża i w jakim kraju zamierza się przebywać. Co daje ubezpieczenie turystyczne? Przede wszystkim umożliwia korzystanie z bezpłatnej pomocy medycznej. Dzięki temu ubezpieczony może korzystać z wizyt u lekarza pierwszego kontaktu oraz leczenia szpitalnego i stomatologicznego w razie pojawienia się nagłej potrzeb. Ponadto towarzystwo ubezpieczeniowe pokryje koszty ewentualnego ratownictwa medycznego. Ubezpieczony może również skorzystać z ochrony ubezpieczeniowej NNW, OC w życiu prywatnym, ubezpieczenia bagażu itp.

Wybierając ubezpieczenie turystyczne do Azji, szczególnie ważne jest zwrócenie uwagi na sumę ubezpieczenia. Jest to kwota, do wysokości której towarzystwo ubezpieczeniowe zobowiązuje się pokryć koszty leczenia, transportu medycznego do kraju oraz ratownictwa medycznego, a także związane z wystąpieniem wielu innych zdarzeń. Najważniejsza dla turystów jest suma ubezpieczenia w przypadku kosztów leczenia i transportu medycznego do kraju. W przypadku wycieczek do Azji kwota ta powinna wynosić co najmniej 1 milion złotych. Jest to ważne, gdyż przeprowadzenie poważnej operacji na innym kontynencie, pobyt w szpitalu na OIOM-ie i transport samolotem medycznym to koszt co najmniej kilkuset tysięcy złotych. Jeśli wykupi się ubezpieczenie o zbyt niskiej sumie, koszty leczenia, które ją przekroczą, należy pokryć z własnej kieszeni.

Jakie ubezpieczenia dodatkowe wybrać?

Co powinno zawierać ubezpieczenie turystyczne do Azji? Dokładny zakres polisy powinno się ustalić indywidualnie na podstawie rzeczywistych potrzeb ubezpieczonego. W większości przypadków powinno się wykupić ochronę kosztów leczenia chorób tropikalnych, które powszechnie występują w rejonie południowej i południowo-wschodniej Azji. Jeśli zamierza się podjąć zatrudnienie, wskazane jest wybranie ubezpieczenia turystycznego z możliwością pracy.

Ubezpieczenie turystyczne z chorobami przewlekłymi przyda się osobom, które cierpią na schorzenia takie jak cukrzyca, nadciśnienie, miażdżyca itp. Jeśli któraś z chorób została zdiagnozowana przed wyjazdem do Azji, jej leczenie na miejscu w ramach zwykłej polisy będzie niemożliwe. Ubezpieczyciel chroni się w ten sposób przed turystyką medyczną. Jest to praktyka polegająca na wyjeżdżaniu do innych krajów i korzystaniu w nich z darmowej lub odpłatnej opieki medycznej.

Dla osób zainteresowanych windsurfingiem lub nurkowaniem odpowiednia jest polisa chroniąca koszty leczenia urazu, które powstały w czasie uprawiania sportów wysokiego ryzyka. Sportowcom może przydać się również ubezpieczenie sprzętu sportowego, jeżeli zabierają własne deski, maski do nurkowania itp. Dodatkowo przydatne może być rozszerzenie ochrony o sprzęt elektroniczny, zwłaszcza gdy zabiera się na wakacje drogi komputer, aparat cyfrowy lub inny wartościowy sprzęt.

Jak wybrać ubezpieczenie turystyczne dla podróżujących na własną rękę?

Które ubezpieczenie turystyczne wybrać, gdy jedzie się do Azji na własną rękę? Z reguły zaleca się, by wybierać polisy o podobnym zakresie jak te, które są rekomendowane przez biura podróży organizujące wycieczki w te same regiony. O zakres polisy i jej sumę warto dopytać również w towarzystwie ubezpieczeniowym lub u multiagenta, który doradza, w jakiej firmie wykupi się najtańszą polisę o oczekiwanym stopniu ochrony.

Jeśli wyjeżdża się na wakacje w Azji na własną rękę, powinno się przede wszystkim pamiętać o zachowaniu wszelkich zasad bezpieczeństwa. Jest to szczególnie ważne w krajach o odmiennej kulturze i religii, gdzie niektóre zachowania dopuszczalne w Europie są karalne. Ponadto powinno się unikać spożywania posiłków wątpliwego pochodzenia i wycieczek do dzielnic, w których zamieszkuje szemrane towarzystwo.

Uwaga! Wskazane jest zgłoszenie podróży w systemie Odyseusz, nawet gdy wykupi się polisę turystyczną do Azji.