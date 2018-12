Ucieczka przed chłodem. Podpowiadamy, gdzie można złapać słońce w Europie

Nie oszukujmy się! Od grudnia do lutego w żadnym zakątku naszego kontynentu nie mamy gwarancji upałów. Nie powinniśmy też liczyć na temperatury wody w morzu, które zachęcałaby nas do całodziennych kąpieli. Jeśli zmęczeni zimą pragniemy tropikalnych upałów, musimy po prostu zmienić kontynent.

Cypr zachwyca urokliwymi uliczkami

Gdy 20 st. Uznajemy za przyjemne, wtedy jak nic musimy pakować walizki. Na wyciągnięcie ręki, czy raczej 4‒5 godzinnego lotu, bez konieczności opuszczania Europy, znajdziemy piękne miejsca, w których bez problemu odpoczniemy od mrozu.

Wyspy Kanaryjskie

Należące do Hiszpanii wyspy leżące na Oceanie Atlantyckim są celem wielu zimowych wojaży. Najlepsze opinie mają południowe wybrzeża Teneryfy i Gran Canarii. Choć położone bliżej Afryki Lanzarote i Fuerteventura mają wyższe średnie temperatury (w grudniu i styczniu około 23 st. C), wiejące tu niemal bez przerwy wiatry nie pozwalają w pełni cieszyć się słońcem.

Wybierając między wyspami warto jednak brać pod uwagę nie tylko pogodę, ale też atrakcje, które oferują. Zimowi podróżnicy z pewnością nie będą się nudzić, jeśli postawią na Teneryfę. Największa z Wysp Kanaryjskich ma wiele do zaoferowania nawet przy zachmurzonym niebie. Nad wyspą góruje malowniczy wulkan Teide. Można wejść lub wjechać na jego szczyt lub zwiedzić wulkan "od spodu". Wulkaniczne jaskinie i tunele robią wrażenie przy każdej pogodzie. Będąc na wyspie warto też przejść się przepięknym wąwozem Masca, odwiedzić tajemnicze Anaga w północno‒wschodniej części wyspy i nacieszyć oczy mierzącymi kilkaset metrów skalnymi klifami "Los Gigantes". Na całej wyspie czeka nas też prawdziwa radość kosztowania wybornej kanaryjskiej kuchni.

Szukając słońca i okazji do kąpieli kierujmy się jednak na południe. Nawet latem, północ często jest wietrzna i zachmurzona, a temperatury są tu nawet o 10 st. niższe niż na krańcu południowym.

Madera

Portugalska Madera nazywana jest "wyspą wiecznej wiosny". To znaczy, że latem nie powinniśmy spodziewać się na niej upałów, za to zimą będziemy mogli pławić się w przyjemnym ciepełku. Zwłaszcza jeśli przybędziemy na leżącą na Atlantyku wyspę prosto z mroźnej, zimowej Polski. Temperatury oscylujące w okolicy 20‒22 st. C z pewnością pozwolą na przyjemny wiosenno-letni wypoczynek. A jeśli weźmiemy pod uwagę temperaturę wody w Bałtyku latem, może nawet zdecydujemy się na kąpiel (średnia temperatura wody to ok. 18 st. C).

Przeszkodą w rozkoszowaniu się wypoczynkiem na Maderze w zimie mogą być jednak deszcze. Mają one jednak także swoją dobrą stronę. Pora deszczowa sprawia, że właśnie teraz przyroda Madery prezentuje się najpiękniej. Ładne dni, a tych z pewnością nie zabraknie, warto wykorzystać właśnie na odkrywanie cudów przyrody wyspy. A tych nie brakuje.

Wspaniałą panoramę możemy podziwiać ze szczytu górującego nad wyspą Pico Ruvio. Fantastyczne widoki na maleńkie pola uprawne, wciśnięte w strome zbocza wyspy możemy też podziwiać z klifu Cabo Girão. Na wysokości niemal 600 m n.p.m. znajduje się tu szklana półka, stanowiąca niezwykły punkt widokowy.

Z kolei wizyta w jaskiniach São Vicente pozwala zajrzeć do wulkanicznego wnętrza wyspy, a zdobycie góry Monte umożliwia nie tylko nacieszenie oczu piękną maderską przyrodą, ale także przeżycie niezwykłej przygody. Ze szczytu można bowiem zejść, a właściwie zjechać w bardzo nietypowy sposób – tradycyjnymi, drewnianymi saniami, prowadzonymi przez carreiros, które mkną z szaloną prędkością 40 km na godzinę, po lokalnych drogach, z których korzystają także samochody.

Zwiedzając wyspę nie można też zapomnieć o odwiedzeniu pięknych ogrodów botanicznych i oczywiście cudownych plaż. Na kamienistą Câmara de Lobos możemy dostać się jedynie łodzią albo kolejką linową prosto z klifu. Z kolei w Porto Moniz możemy się wykąpać w malowniczych, naturalnych basenach, stworzonych przez wypływającą z wulkanów lawę.

Malta

Na południe od Włoch leży kolejny popularny cel zimowych wakacji ‒ Malta. Choć w grudniu i styczniu trudno nazwać ją upalną, to z pewnością jest jednym z najcieplejszych zakątków Europy. O tej porze roku temperatura powietrza waha się w okolicach 16‒17 st., a woda oblewającym wyspę Morzu Śródziemnym jest nawet o 1‒2 st. wyższa. W cieplejsze dni (a takie też się zdarzają) pogoda zachęca do zażywania słonecznych kąpieli. Dominująca w tym okresie późnowiosenna (na polskie warunki) aura, jest za to idealna do zwiedzania.

A na Malcie zdecydowanie jest co zwiedzać. Osoby interesujące się historią z pewnością będą zachwycone, odwiedzając liczące blisko 6 tys. lat megalityczne świątynie. To jednak nie jedyne budowle Malty, które po prostu trzeba zobaczyć. W poszukiwaniu zabytków najlepiej wybrać się do Valletty, która w całości została wpisana na listę UNESCO. To tu znajduje się (wśród przeszło 30 innych wspaniałych zabytków) Pałac Wielkich Mistrzów ‒ dawniej siedziba Wielkiego Mistrza Zakonu Maltańskiego, a dziś pałac prezydencki.

Kiedy nasycimy się już historią Malty, powinniśmy odkryć jej naturalne piękno. Skalne mosty, imponujące klify i sławna Błękitna Grota, to tylko kilka z wielu wspaniałych przyrodniczych atrakcji Malty.

Cypr

Cześć Bliskiego Wschodu, wyspa azjatycka, wyspa europejska… Wszystkie te określenia możemy znaleźć w odniesieniu do Cypru. Sytuacja geograficzna (czy też geopolityczna) wyspy jest dość niejasna, mimo wszystko leżący na południe od Turcji ‒ Cypr kulturowo traktujemy jako część Europy i dlatego znalazł się w tym zestawieniu. Podobnie jak Malta, Cypr leży na Morzu Śródziemnym. Obie wyspy oferują też zimą podobne temperatury – ok. 17 st. C.

Grudniowy lub styczniowy wypad na tą azjatycko-europejską wyspę oferuje możliwość cieszenia się zimą i latem (albo ciepłą wiosną) jednocześnie. Wszystko zależy, w której części wyspy się znajdziemy. Jeśli wybieramy się w góry Troodos, powinniśmy zabrać ze sobą deski. Do marca trwa tu bowiem sezon narciarski. Im niżej i bliżej morza, tym bardziej jednak zbliżamy się do lata, bikini i kąpieli (przynajmniej tych słonecznych). Podobno słońce świeci tu nawet latem za sprawą bogini miłości Afrodyty, która właśnie u wybrzeży Cypru wynurzyła się z morskiej piany. W rejonie Pafos piękna bogini ma nawet swoją skałę ‒ częsty cel wycieczek zakochanych i szukających uczucia singli. Bardziej prawdopodobne wydaje się jednak, że o piękną pogodę na Cyprze dba Apollo, który ma swoje sanktuarium nieopodal Kurionu ‒ starożytnego miasta, ze wspaniałym i doskonale zachowanym odeonem.

Zwiedzając Cypr zimą warto jednak nie nastawiać się wyłącznie na plażowanie. Deszcze mogą pokrzyżować te plany, poza tym wyspa ma do zaoferowania znacznie więcej niż piękna pogoda. Warte odwiedzenia jest choćby wpisane na listę UNESCO miasto Pafos. Bizantyjski zamek, XIX-wieczna latarnia morska i liczące blisko 2,5 tys. lat Grobowce Królewskie to tylko niektóre z zabytków miasta. Wśród największych atrakcji wyspy są też górskie zamki np. Buffavento czy St. Hilarion oraz ruiny Salaminy pod Famagustą.

Liczba miast, miasteczek, cudów przyrody i innych atrakcji, które oferuje Cypr jest ogromna. Jeśli jednak musimy coś wybrać, postawmy na wizytę w miejscu absolutnie wyjątkowym ‒ klasztorze Agios Nikolaos ton Gaton, licznie zamieszkiwanym przez… koty. Te piękne zwierzęta przywiozła na wyspę św. Helena, by rozwiązały problem jadowitych węży. Nie wiadomo, jak poradziły sobie z zadaniem, ale z pewnością przyjazne czworonogi szybko zadomowiły się w klasztornych murach i stworzyły to pokaźne stadko. Do kotów zimą dołączają tu jeszcze inne zwierzęta ‒ różowe flamingi, zamieszkujące leżące nieopodal jezioro Akrotiri.

Zima w Europie ma swój nieodparty urok. Szczególnie ta prawdziwa ‒ biała i mroźna. Jeśli jednak nie lubimy tej pory roku i możemy sobie pozwolić na krótszy czy dłuższy urlop, spakujmy plecaki (lub walizki) i znajdźmy choć namiastkę lata zimą!

