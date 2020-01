Udają turystów. Rekordowa liczba imigrantów w Hiszpanii

Hiszpańskie MSW poinformowało, że w ubiegłym roku do kraju samolotami dotarła rekordowa liczba 112 tys. migrantów, którzy odmówili powrotu do swoich państw. Przylecieli jako turyści, a następnie złożyli wniosek o azyl polityczny.



Jak informują hiszpańskie media, większość imigrantów, którzy dotarli do Hiszpanii w charakterze turystów i odmówili powrotu do swoich ojczyzn, to obywatele państw Ameryki Łacińskiej. Ponad połowa pochodzi z Wenezueli i Kolumbii, a pozostali z Hondurasu, Salwadoru i Nikaragui.