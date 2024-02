Ukradł zabytkowe księgi. Sąd wydał wyrok

Więzienie oraz zakaz wjazdu do Estonii to jeszcze nie wszystko. Sąd uwzględnił także pozew cywilny wniesiony przez Uniwersytet w Tartu, nakazując mężczyźnie zapłatę 158 tys. euro (ok. 685 tys. zł) odszkodowania za szkody materialne oraz 2,7 tys. euro (ok. 5,2 tys. zł) kosztów prawnych.