Upadłość Millennium Travel. Bankructwo biura podróży nie musi oznaczać odwołanych wakacji

Informacja o problemach Millennium Travel International ogłoszona w czwartek załamała podróżnych, którzy zaplanowali wakacje z tym biurem podróży. Klienci Wakacje.pl, którzy wykupili wczasy z Millennium Travel, nie muszą jednak rezygnować z urlopów.

Unikalność Promesy Pewne Wakacje polega na tym, że w awaryjnej sytuacji to Wakacje.pl przejmują dochodzenie przysługujących klientowi roszczeń , a klient bez udziału w skomplikowanej procedurze i bez oczekiwania na zwrot środków z Gwarancji Ubezpieczeniowej Organizatora może skorzystać z oferty innego biura podróży .

– To oznacza, że kiedy wycieczka zostaje anulowana przez biuro podróży, odwołana z powodu wystąpienia sił wyższych, lub – jak w przypadku Millennium Travel – zostaje ogłoszona upadłość lub niewypłacalność biura podróży, klient nie musi zwracać się do Marszałka Województwa o zwrot wpłaconych środków z Gwarancji Ubezpieczeniowej Organizatora. Ten proces może trwać bardzo długo i zwykle oznacza, że środki przeznaczone na wakacje zostaną zamrożone. Chcieliśmy pomóc naszym klientom uniknąć takich sytuacji – tłumaczy Dariusz Górzny, prezes zarządu Wakacje.pl.

Promesa Pewne Wakacje przez cały sezon była dostępna dla klientów Wakacje.pl za darmo, jednak mimo to nie wszyscy dodali ją do swojej rezerwacji. Spośród tych klientów Wakacje.pl, którzy mieli wykupione wakacje z biurem podróży Millennium Travel, Promesę ma tylko część osób. Zarząd Wakacje.pl zdecydował jednak, że ochroną zostaną objęci wszyscy klienci niewypłacalnego organizatora .

– Sezon wakacyjny się kończy, a odwołane wyjazdy to były ostatnie przeloty z oferty Millennium Travel. Dla wielu z naszych klientów to była jedyna szansa na wakacje. Rozumiemy jak trudna to sytuacja i ze względu na jej wyjątkowość wraz z zarządem Wakacje.pl postanowiliśmy, że zaproponujemy Promesę także tym naszym klientom, którzy nie zdecydowali się na nią w trakcie zakupu wakacji – mówi Dariusz Górzny.