Dębki. Wakacyjny kurort z plażą, której nie da się zapomnieć

Dębki to wieś letniskowa położona niedaleko nasady Półwyspu Helskiego, ok. 15 km od Jastrzębiej Góry. Na co dzień jest tu dość sennie i spokojnie, jednak w wakacje klimat miejscowości zmienia się diametralnie. Turystów przyciąga na miejsce jedna z najszerszych plaż w Polsce - ustępuje jedynie tej w Świnoujściu.