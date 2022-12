Urlop w 2023. Będzie mnóstwo okazji do długich weekendów

Na kolejny długi weekend przyjdzie nam czekać do listopada, ale w tym przypadku konieczne będzie wykorzystanie co najmniej dwóch dni urlopu. 1 listopada wypada w 2023 roku w środę, więc biorąc dwa dni wolnego, będziemy odpoczywać pięć dni - od soboty do środy lub od środy od niedzieli. Ci, którzy wezmą cztery dni wolnego w tym terminie, zyskają w sumie dziewięć dni wypoczynku. Co prawda 11 listopada przypada na sobotę, ale jak wspomnieliśmy wcześniej, przysługuje za niego dodatkowy dzień wolny.